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        Haberler Magazin Sefo, 26 yaşına sürpriz partiyle girdi

        Sefo, 26 yaşına sürpriz partiyle girdi

        Seyfullah Sağır olarak bilinen ünlü rapçi Sefo, menajeri ve arkadaşlarının organize ettiği sürpriz doğum günü partisiyle 26'ncı yaş gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 21:01 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:01
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        26 yaşına sürpriz partiyle girdi
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        Rapçi Sefo (Seyfullah Sağır), önceki akşam hiç beklemediği bir doğum günü sürpriziyle karşılaştı! Menajeri Fesih Kaynar, İletişim Danışmanı Selma Şentürk ve Ceren Nida tarafından organize edilen kutlama, Sefo'ya unutulmaz anlar yaşattı.

        26'ncı doğum gününde Sefo'nun Beykoz'daki kendi stüdyosunda düzenlenen ve yakın dostlarının katıldığı sürpriz partide Ceren Sagu, Toşko, Sipan Babur, Alper İratçı, Sena Şahin, Katia, Arda, Egecan Sal, Arthur, Mete, Dila, Yase, Aerro gibi ünlü isimler de yer aldı.

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        Sefo, bu özel anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, doğum günü pastasını üfleyen şarkıcı, gece boyunca dostlarıyla bu mutlu günün keyfini çıkardı.

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        #Sefo

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