Sefo, 26 yaşına sürpriz partiyle girdi

Rapçi Sefo (Seyfullah Sağır), önceki akşam hiç beklemediği bir doğum günü sürpriziyle karşılaştı! Menajeri Fesih Kaynar, İletişim Danışmanı Selma Şentürk ve Ceren Nida tarafından organize edilen kutlama, Sefo'ya unutulmaz anlar yaşattı.

REKLAM advertisement1 26'ncı doğum gününde Sefo'nun Beykoz'daki kendi stüdyosunda düzenlenen ve yakın dostlarının katıldığı sürpriz partide Ceren Sagu, Toşko, Sipan Babur, Alper İratçı, Sena Şahin, Katia, Arda, Egecan Sal, Arthur, Mete, Dila, Yase, Aerro gibi ünlü isimler de yer aldı.

REKLAM Sefo, bu özel anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, doğum günü pastasını üfleyen şarkıcı, gece boyunca dostlarıyla bu mutlu günün keyfini çıkardı.