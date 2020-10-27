Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı!Sefirin Kızı'nda heyecan durulmuyor. Sancar Nare'yi serbest bırakır ama Nare bunu kızına nasıl anlatacağını bilemez. Bölüm sonuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 25. bölümde neler oldu? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır. Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur. Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.