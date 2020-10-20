STAR TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı 24. bölümde Melek'in Menekşe yüzünden kalbinin durması bütün dengeleri değiştirdi. Nare ve Sancar'ın evlat acısıyla çırpındığı Sefirin Kızı 24. bölümde neler oldu? Sefirin kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır. Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar. Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar’ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek’in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek’in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI