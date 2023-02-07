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Seferberlik ilanı nedir ve ne zaman ilan edilir? Milli seferberlik hangi durumlarda ilan edilir ve seferberlik nasıl ilan edilir?

Seferberlik ilanı nedir ve ne zaman ilan edilir? Milli seferberlik ilanı hangi durumlarda ilan edilir?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımız, deprem bölgelerine yardım etmek için mücadele veriyor. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada seferberlik araştırmaları söz konusu. İşte, detaylar...

Giriş: 07.02.2023 - 22:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhuriyet tarihimizin en büyük depremlerinin yaşandığı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinin ardından seferberlik ilanı ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. İşte, söz konusu duruma dair bilgiler...

  • SEFERBERLİK İLANI NEDİR?

    Seferberlik kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı savaşa hazırlık dönemidir. Savaş esnasında veya savaşa hazırlık durumunda, seferberlik ilan edilir.

    Bir başka deyişle seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılması ile ilgili tüm faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen ya da tamamen sınırlandırıldığı haldir.

  • SEFERBERLİK İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

    Seferberlik, topyekün savaş durumunda ülkelerin ilan ettiği haldir. ... Seferberlik, sadece silahlı kuvvetler arasında olmayan zaman zaman halkı da kapsayan durumlardır. Seferberlik halinde hak ve hürriyetler kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir. Milletçe, topyekün savaşlara karşı koymak amaçlanır.

  • SEFERBERLİK HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

    Seferberlik savaş çıkması durumunda ya da savaşa hazırlık yapılması halinde ülke genelinde ilan edilebilmektedir.

  • SEFERBERLİK İLANINA KİM KARAR VERİR?

    Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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