Sefer görev emri nedir, nasıl sorgulanır?

Sefer görevi emri Suriye İdlib'de yaşanan son olaylardan sonra vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Sefer görevi askerliğini tamamlamış olan vatandaşların tekrar göreve çağırılması durumudur. Sefer görevi nedir, Nasıl sorgulanır gibi sorularınızın cevaplarını haberimizde okuyabilirsiniz.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, askerlik görevini tamamlamış vatandaşların, milli seferberlik durumlarında tekrar askerlik görevine çağrılması durumudur. Sefer Görev Emri ile ilgili duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor.

SEFER GÖREV EMRİ NASIL SORGULANIR?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr . internet adresinden de öğrenilebilmektedir.

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