'Şef Kapımda' Pazartesi'den itibaren hafta için her gün Show TV'de

Şef Kapımda, Pazartesi'den itibaren hafta için her gün Show TV'de

HABERTURK.COM

Mutfağınızdaki sadece birkaç malzemeyle hem pratik hem hızlı ve leziz; üstelik de ekonomik bir akşam yemeği nasıl hazırlanır öğrenmek istiyorsanız Show TV ekranında başlayacak olan 'Şef Kapımda'yı kaçırmayın.

Sevilen Şef Tahsin Küçük, konuk olduğu evin mutfağında bulunan malzemelerle kısa sürede, ekonomik ve lezzetli yemeklerin bulunduğu mükellef sofralar donatıyor. Kimi zaman kalabalık bir ailenin, kimi zaman bir bekar ya da öğrenci evinin kapısını çalacak olan Tahsin Şef, mutfakta o gün ne varsa o malzemeyle yaptığı yemeklerin hem tariflerini veriyor hem de püf noktalarını. Eğlenceli sohbet de cabası…

'Şef Kapımda', Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 10.30'da Show TV'de!