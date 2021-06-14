Şef Akademi programı bu akşam Fox TV'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen programın jüri üyeleri ve sununcusunu derledik...
ŞEF AKADEMİ SUNUCUSU KİMDİR?
Şef Akademi programının sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor.
ŞEF AKADEMİ JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Şef Akademi jüri koltuğunda Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay oturuyor.
Şef adayları arası büyük rekabet!
Yüzlerce başvuru arasından “Şef Akademi” finalisti olan on beş yarışmacı, Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.
Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.
Yarışmanın perde arkası ''Şef Akademi Doğada'' programında!
“Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar.
Yarışmacılar “Şef Akademi Doğada” kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.
Programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.
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