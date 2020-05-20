Sedef hastalığı (Psoriasis); Sedef renginde kabuklanmış ve kalınlaşmış bir görüntüsü vardır. Üzerinde bulunan ölü deri bir kaç günde yenilenme yapar.
Sedef hastalığı vücutta en çok; dizler, saç dipleri, bel, tırnakların kenarlarında görülür. Sedef hastalığın tedavisi vardır. Mikropların neden olduğu bir hastalık olması ve genetik özellikler taşıması ve genelde genç yaşlarda ortaya çıkması ihtimali oluşmaktadır.
Sedef hastalığının nedenleri nelerdir?
Beyaz kan hücrelerinde ortaya çıkan anormalikler nedeni ile ortaya çıktığı fikri hakimdir. Kesin bir nedeni olup olmadığı bilinmemektedir. Ciltte oluşan kaşınma, derilerde döküntü ve iltihap olması ile kesikler, aşırı güneş ışığı gibi nedenler etki etmektedir. Açık yara şeklinde olmaması ve bulaşıcı olmaması nedeni ile sıkıntı yaratmaz.
Travmalar, enfeksiyonlar, mikrobik hastalıklar, eklem romatizması ve kanser gibi hastalıkların etkisiyle daha fazla tetiklenmektedir. Streptokok bakterisinin açtığı enfeksiyonlar olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca stres, psikolojik bozukluklar ve yaşanan ani şokların etkisiyle şiddetlenerek çoğalabilmektedir. Kalsiyum eksikliği ve hormonların düzensizleşmesi de etki etmektedir.
Hastalığın belirtileri nelerdir?
Guttat sedef hastalığı; çocuklarda enfeksiyon sonrasında görülebilen bir çeşit sedeftir ve deri üzerinde kırmızı, küçük kabarıklar halinde oluşur. Zaman içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir.
Sedef hastalığı tanısı; deriden örnek alınarak test edilmesi ile teşhis edilmektedir.
Sedef hastalığı tedavisi
Tedavisi; kişinin yaşı, hastalığın seyretme sıklığı, biçimi, yaşam tarzı ve hastalığın şiddeti göz önünde tutularak uygulanmaktadır. Amaç iltihaplanmanın ve deri döküntüsünün önüne geçilmesinin sağlanmasıdır. Bir takım krem ve losyonlarla kabarıklığın düzelmesi sağlanır. Hekimin önerdiği her türlü uygulama düzenli olarak tatbik edilmelidir. Ayrıca fototerapi adlı gün ışığı tedavisi de uygulanmaktadır. Bunun yanında lokal ışık tedavisi yöntemi de uygulanmaktadır. Sedefli bölgeye uygulama yapılan bu yöntem çoğu hastada etkili olan bir yöntemdir. 8 ile 10 seans olarak uygulanan yöntemde; ayrıca krem ve losyonlar destek olarak tatbik edilmektedir.
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