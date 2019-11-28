28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sedef hastalarının ciltlerini kurutacak ürün ve temizleyicilerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.
AA'nın haberine göre; Demir, ev hanımlarında temizlik malzemelerine özellikle bulaşık deterjanlarına bağlı ellerde kaşıntı ve kırmızı kabuklanmanın genellikle egzama olduğunu bildirdi.
SEDEF HASTALARINA UYARILAR
Temizlik malzemeleriyle direkt temas sonrasında cildin kuruduğunu aktaran Demir, "Bu kuruluk sonunda sedef hastalarında özellikle ellerinde lezyonlarının ortaya çıkışı hızlanıyor. Sedef hastaları, ciltlerini kurutacak ürün ve temizleyicilerden kaçınmalıdır. Kuruluk ve kaşıntı, yeni sedef lezyonlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Özellikle banyolardan sonra tüm vücudun nemlendirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca hastalığın aktif olduğu dönemlerde lazer işlemleri, mezoterapi, prp tedavisi gibi ciltte travma olarak algılanabilecek derma kozmetik uygulamalardan da kaçınmak gerekir." ifadelerini kullandı.
Demir, mevsim değişikliklerinden sedef hastalarının olumsuz etkilenebileceğini dile getirdi. Güneş ışınlarının sedef hastalarının büyük bir kısmında lezyonları baskıladığını vurgulayan Demir, bundan dolayı bazı hastalarda sonbahar ve kış aylarında sedef hastalığının arttığına dikkati çekti.
Demir, yine soğuk hava ile birlikte cilt kuruluğunun artmasının da bunu kolaylaştırdığını belirterek, bu sebeple olabildiğince gün içinde güneşten faydalanılması gerektiğini vurguladı.
BU KIYAFETLERİ TERCİH EDİN
Sedef hastalarının giydiği kıyafetlerin kumaşlarının hastalığın seyrindeki önemine dikkati çeken Demir, şu ifadeleri kullandı: "Giydiğimiz kıyafetlerin de dar ve terletmeyen kumaş olmamasına özen göstermeliyiz. Kıvrım bölgelerinde sedefi olan hastaların da terletmeyen ve kaşındırmayan pamuklu kumaşları tercih etmesini öneririm. Ayrıca bu hastalarda dar kıyafetler sürtünmeye bağlı olarak sedefi arttırabilir. Sedef hastalığı kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değil. Aynı ailede birden fazla kişide görülmesi genetik ve çevresel faktörler ile ilişkili. Sıkça birbirine karıştırılabilen egzema ve sedef aslında birbirinden bağımsız iki hastalıktır, birbirine dönüşmezler. Özellikle saçlı deride, el ve ayak lokalizasyonlarında bu iki hastalığın ayrımı zor olabilmektedir. Saçlı deride, saç çizgisini aşan lezyonlar ve/veya keskin sınırlı lezyonlar, el ve ayak tabanında ise simetrik tutulum sedefi egzamadan ayırmada yardımcı olan başlıca bulgulardır. Ayrımın yapılamadığı olgularda ise biyopsi ve deri yama testinden yararlanılıyor."
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