09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
8 yıl önce Işın Karaca'dan boşanmıştı Sedat Doğan. 40 yaşında olan Sedat Doğan Türkiye’deki dolandırıcılık iddiaları ardından Brezilya’da da hırsızlık yaptığı haberleriyle tekrar en çok konuşulan isim olmuştu. Sedat Doğan bununlada yetinmeyip Işın Karaca’nın kısa bir süre önce boşandığı ikinci eşi Tuğrul Odabaş’ı tehdit ederek tekrar kendisini gösterdi. İşte Sedat Doğan'ın haaytı
Sedat Doğan Kimdir?
1980 yılında İstanbul'da doğan, küçük yaşlardan itibaren fotoğrafçılıkla uğraşan, 12 yaşından itibaren de moda yolculuğuna başlayan isimdir. Hem eğitim hem de iş hayatına devam eden Sedat Doğan, Beyoğlu’nda birçok ünlü markanın mağazasında tezgâhtarlık yaptı. Vintage ve dönem kostümleri mağazasını ekonomik kriz nedeniyle kapattıktan sonra moda editörü asistanlığı yaptı. Çok sayıda dergi ve Türkiye'nin önde gelen moda markaları ile çalışma fırsatı buldu.
Kariyeri boyunca ünlü isimlerle çalışan Sedat Doğan, Okan Bayülgen’in hazırlayıp sunduğu Disko Kralı adlı talk şov programında görev aldı. 2010 yılında hayatını şarkıcı Işın Karaca ile birleştirdi. Bu evlilikten Mira adında bir kız çocukları olan çift, 2013 yılında kesin olarak boşandı. Hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan Sedat Doğan, 2016 yılında Brezilya'ya ve gitti ve 3 yıl burada kaldı.
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