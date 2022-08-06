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Seda Üren: Demet Akalın ne yapsa yakışıyor! - Magazin haberleri

Seda Üren: Demet Akalın ne yapsa yakışıyor!

Seda Üren, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda içtiği şampanyayı garsonun kafasından döken Demet Akalın hakkında konuştu. Şarkıcı, "Bazı bölgelerde böyle adetler var. Ayrıca Demet, ne yapsa yakışıyor. Canım benim o..." dedi

06.08.2022 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Seda Üren, önceki akşam Kuruçeşme objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Esmer teniyle dikkatleri çeken Üren, "Tatildeydim, yeni geldim. Çocuklar ile tatil, nasıl olabilir ki... Kumsalda onların peşinde koşarken ben de bronzlaştım." dedi.

  • "HEDEFİM Z KUŞAĞINA ULAŞMAK"

    Bir süredir herhangi bir müzik çalışmasında bulunmayan Seda Üren, yeni çıkaracağı şarkı hakkında konuştu.

    Üren, "İlmek, ilmek işte sıra geldi yeni şarkımıza... Türkiye'ye özellikle tüm dünyaya müziğimizi duyurmak istiyoruz. En büyük hedefimiz Z kuşağına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

  • "DEMET NE YAPSA YAKIŞIYOR"

    Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda içtiği şampanyayı garsonun kafasından döken Demet Akalın'ın, "Bu bir gelenektir." şeklinde açıklaması Seda Üren'e soruldu.

    Şarkıcı, "Bazı bölgelerde böyle adetler var. Ayrıca Demet, ne yapsa yakışıyor. Canım benim o..." dedi.

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