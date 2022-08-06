"DEMET NE YAPSA YAKIŞIYOR"

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda içtiği şampanyayı garsonun kafasından döken Demet Akalın'ın, "Bu bir gelenektir." şeklinde açıklaması Seda Üren'e soruldu.

Şarkıcı, "Bazı bölgelerde böyle adetler var. Ayrıca Demet, ne yapsa yakışıyor. Canım benim o..." dedi.