Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi

Geçtiğimiz temmuz ayında yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir ilişkiye başladığını duyuran oyuncu Seda Türkmen, mutluluğunu nikâh masasına taşıdı.

Merhum yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile dünyaevine giren Seda Türkmen, düğün karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu, paylaşımlarında; "İyi bir şeyler olsun artık! Biz evlendik" sözleriyle mutluluklarını duyurdu.

Çiftin nikâhına katılan Hande Doğandemir; "Bizim en güzel günümüz. Çok mutlu olun, olalım" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu’nun paylaşımının altına; Ecem Erkek, Murat Cemcir, Merve Dizdar, Ata Demirer, Hakan Kurtaş, Burcu Binici ve Yüsra Geyik gibi ünlü isimler de genç çifte tebriklerini iletti.

