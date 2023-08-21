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        Haberler Gündem Seda Sayan yeni sezon ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan programı hangi tarihte başlıyor?

        Seda Sayan yeni sezon ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi tarihte başlıyor?

        Hafta içi her gün sabah saat 09:45 'de canlı yayında Star TV'de ekranlarda sevenleri ile buluşan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Seda Sayan ne sezon ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi tarihte başlıyor? sorularının cevaplarını haberimizde derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 11:55
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        • 1

          Yıllardır ekranlarda her sabah izleyiciler ile buluşan Sabahın Sultanı Seda Sayan proramının yeni sezonu merak ediliyor. 427 bölümü geride bırakan programın sevenleri yeni sezonun tarihi hakkında araştırmalara devam ediyor. İşte Seda Sayan ne sezon ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi tarihte başlıyor? Sorularının cevapları...

        • 2

          SEDA SAYAN YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Star TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ekranlarda olması bekleniyor.

        • 3

          SEDA SAYAN KİMDİR?

          Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul, Eyüpsultan'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Assolist Cemal Coşar ile bir dönem şan çalıştı. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        • 4

          Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı. 24 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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