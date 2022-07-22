Ünlü şarkıcı, üç kez de göğüslerinden operasyon geçirdi. Seda Sayan bununla da yetinmeyip, gıdısını aldırdı ve kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptıran Sayan, ayrıca dişlerinden de iki kez operasyon geçirdi.