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Seda Sayan: Konuşma yasağım devam ediyor!

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Seda Sayan, oyuncu Miray Daner'le aşk yaşayan oğlu Oğulcan Engin ile ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Konuşma yasağım devam ediyor. Yasağın ne zaman biteceğini Oğulcan'a sorun. 'Anneni konuşturamıyoruz. Yazık, kadın çok kıvranıyor.' deyin" ifadelerini kullandı

03.03.2022 - 11:26 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Seda Sayan, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir restoranda yemek yedikten sonra mağazaları gezen Sayan, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

  • "ÜZERLERİNE TİTRİYORUM"

    "Birkaç eksik bir şeyler var, onları alacağım." diyen ünlü şarkıcı, "Sahneler ve canlı yayın devam ediyor. Sanatçılarım var. Biliyorsunuz Safiye Soyman, Esra Sönmez ve Çağlar Ökten, bu üç isme single çıkartıyorum. Üçü de Sezai Aksu şarkısı seslendirecek." ifadelerini kullandı.

    Basın mensuplarının, "Yeni yetenekler sizi zorluyor mu?" sorusunu cevaplayan Seda Sayan, "Hepsi sözümü dinliyor. Ben de onların üzerlerine titriyorum." açıklamasını yaptı.

  • "ÇOK BEĞENDİM"

    Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan yeni şarkısı "Geççek" ile ilgili konuşan Sayan, "Tarkan'ı seviyoruz, şarkısını da çok beğendim." dedi.

  • "HERKES YAPIYOR AMA KABUL ETMİYOR"

    Muhabirlerin, "Sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar çok konuşuluyor." sözlerinin üzerine Seda Sayan, "Evet, photoshop kullanmayı seviyorum. Güzel oluyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes yapsın. Yapıyor da herkes zaten ama bir çoğu da kabul etmiyor." şeklinde konuştu.

  • "34 BEDENİM"

    Sözlerine devam eden ünlü isim, "Çok kilo verdim. Spora devam! Pilates de yapıyorum. Diyet yemeklerimi yiyorum. Yemeklerim dışarıdan geliyor. Kalori hesaplanarak geliyor. 34 bedenim." açıklamasını yaptı.

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