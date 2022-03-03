"ÜZERLERİNE TİTRİYORUM"

"Birkaç eksik bir şeyler var, onları alacağım." diyen ünlü şarkıcı, "Sahneler ve canlı yayın devam ediyor. Sanatçılarım var. Biliyorsunuz Safiye Soyman, Esra Sönmez ve Çağlar Ökten, bu üç isme single çıkartıyorum. Üçü de Sezai Aksu şarkısı seslendirecek." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının, "Yeni yetenekler sizi zorluyor mu?" sorusunu cevaplayan Seda Sayan, "Hepsi sözümü dinliyor. Ben de onların üzerlerine titriyorum." açıklamasını yaptı.