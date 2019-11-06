Geceden paylaşılan fotoğraflarda Seda Sayan’ın da bulunduğu bir kareye yapılan yorum ise şarkıcının dikkatinden kaçmadı.

Seda Sayan'ın bir kadın takipçisi tarafından Aleyna Tilki ve Demet Akalın’la dans ederken çekilmiş ve arkadan görüldüğü kareye, "Aman Seda poposunu ne doldurmuş” şeklinde yorum yapıldı.