Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Seda Sayan (58), önceki akşam Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in Cihangir'de sahibi olduğu mekanda objektiflere yansıdı. Oğlunu ziyarete geldiğini ifade eden ve tepeden tırnağa deri giydiği görülen Sayan, muhabirlerle sohbet etti.

Seda Sayan, "Miami'den arkadaşım geldi. Onu da alarak Oğulcan'ın burada yemek yedik. Her şey çok güzel. Program gayet güzel gidiyor. Siz ne istiyorsunuz, söyleyin bakalım." diyerek, gazetecilere takıldı.