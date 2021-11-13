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Seda Sayan'dan 'Oğulcan Engin-Miray Daner' yorumu: Konuşma yasağım var - Magazin haberleri

Seda Sayan'dan 'Oğulcan Engin-Miray Daner' yorumu!

Cihangir'de görüntülenen Seda Sayan'a, oğlu Oğulcan Engin'in oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açması soruldu. Konuyla ilgili esprili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Oğulcan'a sorun" dedi

13.11.2021 - 09:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Seda Sayan (58), önceki akşam Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in Cihangir'de sahibi olduğu mekanda objektiflere yansıdı. Oğlunu ziyarete geldiğini ifade eden ve tepeden tırnağa deri giydiği görülen Sayan, muhabirlerle sohbet etti.

    Seda Sayan, "Miami'den arkadaşım geldi. Onu da alarak Oğulcan'ın burada yemek yedik. Her şey çok güzel. Program gayet güzel gidiyor. Siz ne istiyorsunuz, söyleyin bakalım." diyerek, gazetecilere takıldı.

  • "O BENİM KARDEŞİM"

    Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil ile ilgili sorulara yanıt veren şarkıcı, "O benim kardeşim, bizim tartışmamız aile tartışması. Bitti, gitti." açıklamasını yaptı.

  • "KONUŞMA YASAĞIM VAR!"

    Son olarak Sayan'a, "Oğulcan Bey, oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir anne olarak siz neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

    Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Yasağım kalkmadı. Oğulcan'a sorun, yasaklıyım." şeklinde konuştu.

  • SÜRPRİZ İKİLİ

    Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile aşk yaşamıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin'in ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdığı iddia edilmişti.

  • Oğulcan Engin'in ünlü oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. İkili, geçtiğimiz hafta Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görülmüştü.

    Sosyal medyada birbirlerini takibe alan Oğulcan Engin ile Miray Daner, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama bulunmamıştı.

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