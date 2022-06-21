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Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'e: Ömrüme hoş geldin sevgilim - Magazin haberleri

Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'e: Ömrüme hoş geldin sevgilim

Geçtiğimiz günlerde nisan ayında evlendiği Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için mahkemeye başvuran Seda Sayan, eşinin doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı ve sunucu, Ökten'e "İyi ki doğmuşsun... Ömrüme hoş geldin sevgilim" sözleriyle seslendi

21.06.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı. 

  • "ÖMRÜME HOŞ GELDİN"

    Ökten ile olduğu fotoğrafları yayınlayan Sayan, gönderisinde "İyi ki doğmuşsun... Ömrüme hoş geldin sevgilim." ifadelerine yer verdi. 

  • Safiye Soyman da yakın arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Soyman, "Doğum günün kutlu olsun canım Çağlar'ım... Seda'cığım ile bir ömür boyu kutlayın." yorumunu yaptı. 

  • "GÖZLERİMİN İÇİ GÜLÜYOR"

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, "Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş’ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız." demişti.

  • "ONUN SOYADINA KURBAN OLURUM!"

    Sayan, ayrıca eşinin soyadını kullanmamak için geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Sayan, bu kararının evliliğinde krize yol açtığı iddiaları hakkında da açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti:

    Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu, evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu bir çok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına!

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