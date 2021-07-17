Seda Güven'in acı günü

Seda Güven, babasının acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Oğuz Güven yaşamını yitirdi. Güven, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakıben 16.30'da Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nden kaldırılarak Pierre Loti Mezarlığı'na defnedilecektir."

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