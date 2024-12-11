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        Haberler Magazin Seda Bakan, kızları Leyla ve Ela'ya bulaşık yıkamayı öğretti - Magazin haberleri

        Seda Bakan, kızlarına bulaşık yıkamayı öğretti

        Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, mutfakta kızları Leyla ve Ela'ya bulaşık yıkamayı öğretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:22
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        Kızlarına bulaşık yıkamayı öğretti
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        Sosyal medyadan zaman zaman kızları Leyla ve Ela ile eğlenceli paylaşımlarda bulunan Seda Bakan, bu kez çocuklarıyla birlikte mutfağa girdi.

        Ünlü oyuncu bu kez 5 yaşındaki Leyla ve 2 yaşındaki Ela'ya bulaşık yıkamayı öğretti.

        "BULAŞIK YIKAMAYI ÖĞRENİYORUZ"

        O anları takipçileriyle de paylaşan Seda Bakan; "Bugünkü aktivitemiz... Bulaşık yıkamayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Seda Bakan, 2014'te Ali Erel ile evlenmiş, kızı Elayı 2019'da, Ela'yı ise 2022'de kucağına alarak ikinci çocuk sevincini yaşamıştı.

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        #Seda Bakan
        #Ali Erel
        #leyla erel
        #Ela Erel

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