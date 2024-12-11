Seda Bakan, kızlarına bulaşık yıkamayı öğretti
Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, mutfakta kızları Leyla ve Ela'ya bulaşık yıkamayı öğretti
Sosyal medyadan zaman zaman kızları Leyla ve Ela ile eğlenceli paylaşımlarda bulunan Seda Bakan, bu kez çocuklarıyla birlikte mutfağa girdi.
Ünlü oyuncu bu kez 5 yaşındaki Leyla ve 2 yaşındaki Ela'ya bulaşık yıkamayı öğretti.
"BULAŞIK YIKAMAYI ÖĞRENİYORUZ"
O anları takipçileriyle de paylaşan Seda Bakan; "Bugünkü aktivitemiz... Bulaşık yıkamayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Seda Bakan, 2014'te Ali Erel ile evlenmiş, kızı Elayı 2019'da, Ela'yı ise 2022'de kucağına alarak ikinci çocuk sevincini yaşamıştı.