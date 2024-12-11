Sosyal medyadan zaman zaman kızları Leyla ve Ela ile eğlenceli paylaşımlarda bulunan Seda Bakan, bu kez çocuklarıyla birlikte mutfağa girdi.

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Ünlü oyuncu bu kez 5 yaşındaki Leyla ve 2 yaşındaki Ela'ya bulaşık yıkamayı öğretti.

"BULAŞIK YIKAMAYI ÖĞRENİYORUZ"

O anları takipçileriyle de paylaşan Seda Bakan; "Bugünkü aktivitemiz... Bulaşık yıkamayı öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seda Bakan, 2014'te Ali Erel ile evlenmiş, kızı Elayı 2019'da, Ela'yı ise 2022'de kucağına alarak ikinci çocuk sevincini yaşamıştı.