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Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla ile geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Bakan, bir süre kızı ile mağazaları gezdi.

Alışverişini tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu, kızı ile muhabirlere poz verdikten sonra oradan ayrıldı.