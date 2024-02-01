Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seda Bakan: Hayatımda çok şey değişti - Magazin haberleri

        Seda Bakan: Hayatımda çok şey değişti

        2014'te Ali Erel ile evlenen, Leyla ve Ela adında iki kızı olan Seda Bakan, çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Anne olduktan sonra hayatım çok değişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 08:11 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Bakan, Etiler'deki bir mekândan ayrılırken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan; "Yurt dışında tatildeydik, Leyla için gittik. Kızımızın okul arkadaşlarıyla güzel bir tatil yaptık ama çocuklarla çok zor oluyor. Yardımcımı götürmedim her şeyiyle ben ilgilendim" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "ELA ÇOK YARAMAZ"

          Leyla'nın dışında Ela adında bir kızı daha olan Seda Bakan; "Onlardan sonra hayatımda çok şey değişti. Mesela daha çok hasta oluyoruz, okuldaki bütün hastalıkları eve geliyor. Küçük olan Ela çok yaramaz arkadaşlar, anlatamam size, çok fena... Düz duvara tırmanıyor, böyle bir şey yok. Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız, bize çekmişler" dedi.

        • 3

          "KİM NASIL İSTİYORSA ÖYLE YAPSIN"

          Seda Bakan, son dönemde tercih edilen estetik operasyonlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi; Kim, nasıl istiyorsa öyle yapsın. Nasıl mutlu olacaklarsa öyle olsun. Mimiklerinin etkilendiği konusunda bir şey söylemek istemem ama yediren de var, yedirmeyen de var. Erkekler de yaptırsın, bir taraf yaptırıp diğer tarafın eksik kalması olmaz, yazık değil mi?

        • 4

          "HERKESE SAYGI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

          Ayrıca insanların başka mesleklerde ve başka şekillerde hayatlarını sürdürebileceğini söyleyen Seda Bakan; "Herkese saygı göstermemiz gerekiyor. Herkes istediğini giysin, dans kursları açıldıysa herkes dans etsin, rahatlasınlar, ne yani sürekli dram mı yaşamak zorundayız?" dedikten sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Habertürk Anasayfa