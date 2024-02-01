Seda Bakan: Hayatımda çok şey değişti

"KİM NASIL İSTİYORSA ÖYLE YAPSIN"

Seda Bakan, son dönemde tercih edilen estetik operasyonlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi; Kim, nasıl istiyorsa öyle yapsın. Nasıl mutlu olacaklarsa öyle olsun. Mimiklerinin etkilendiği konusunda bir şey söylemek istemem ama yediren de var, yedirmeyen de var. Erkekler de yaptırsın, bir taraf yaptırıp diğer tarafın eksik kalması olmaz, yazık değil mi?