"UYKUSUZ GECELER SÜRÜYOR"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Bakan, "Şu an kabul ettiğim bir proje yok, uykusuz geceler sürüyor. Eşim de yardım ediyor tabii ki. Biri ağlayıp, diğeri bağırdığı zaman orada sıkıntı yaşanabiliyor" ifadelerini kullanarak, güldü.

Bir tane bakıcıları olduğunu belirten Bakan, "Ben Leyla'ya hamile iken geldi ve hala onunla devam ediyoruz. Elimden geldiği kadar benimle olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.