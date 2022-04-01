"İKİNCİ ÇOCUK SÜRPRİZ OLMADI"

Dört aylık hamile olan 36 yaşındaki Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım o yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.