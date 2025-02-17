Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SED ödemeleri yattı mı Şubat 2025? SED ödemeleri ne kadar oldu, bu ay zamlı mı yatacak? SED ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

        SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için her ay Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıyor. Destekten yararlanan binlerce aile Şubat ayı ödemelerini beklerken, konu hakkında Bakanlıktan açıklama geldi. Peki, 2025 Şubat SED ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında bakımlarının ve desteklenmelerinin sağlanması amacıyla aylık olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Şubat ayı bekleniyor. Peki, SED ödemeleri yattı mı? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı...

        • 2

          2025 ŞUBAT SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

          SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

          Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemeleri 7 bin 94 liraya yükseldi.

        • 4

          TOPLAMDA 1 MİLYAR 208 MİLYON SED ÖDEMESİ YAPILDI

          Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 7 bin 94 liraya yükseldiğini belirterek, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Netanyahu 10. kez hakim karşısında
        Netanyahu 10. kez hakim karşısında
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Habertürk Anasayfa