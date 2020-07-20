Show TV ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenen yarışması Kuaförüm Sensin programında yer alan jüri komple değişti. Jüri olarak programa dahil olan isimlerden biri olan Seçkin Süngüç gerek yakışıklılığı gerekse duruşu ile merak konusu oldu. Peki, Seçkin Süngüç Kimdir? Seçkin Süngüç kaç yaşında? Seçkin Süngüç mesleği nedir? Seçkin Süngüç’ün biyografisi ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık.
Show TV kanalının sevilerek izlenen yarışma programına makyöz olarak jüri koltuğunda ilk oturan Sebile Ölmez olmuştu ancak Sebile Ölmez’in küçük bir bebeği vardı ve ünlü blogger çekimlerin yoğunluğu sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Böylelikle Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni makyöz olarak jüri üyesi Ayşegül Kartal olmuş ancak ardından Sebile Ölmez yarışmaya yeniden dahil olmuştu. Fakat programda son yapılan değişiklikle birlikte makyöz jürisi koltuğuna Seçkin Süngüç oturdu.
Son olarak yarışmaya jüri üyesi olarak katılan ve makyaj artisti olan Seçkin Süngüç 14 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yıldır Makyaj sektörde bulunan Seçkin Süngüç, meslek hayatı boyunca Türk isimlerin yanı sıra Bar Rafaeli, Jessica Stam gibi dünyaca ünlü yabancı modellerle de çalışma imkanı buldu.
Aslında müzik aşığı da olan ve çocukluğundan bu yana müzikle ilgili olduğunu ifade eden Süngüç 2017 yılında "Yokuş" isimli tekli single ile müzik hayatına da giriş yaptı ancak asıl mesleği makyaj artisti ve şu an 36 yaşında. Çıkardığı tekli singlenın klip yönetmen koltuğunda ise Nihat Odabaşı oturmuştu ayrıca sanatçı Simge de klipte yer almıştı. Aslen de İstanbullu olan Seçkin Süngüç, dünyaca ünlü isimlerle de çalışmış bir isimdir.
Seçkin Süngüç mesleki kariyerine ilk kez İstanbul/Taksim MAC Pro mağazasında make-up dünyasına adım atarak başladı. Burada ki 5 yıl devam eden iş tecrübesinde make-up artist, event team makeup olarak görev aldı. Bunların yanı sıra usta makyöz Seçkin Süngüç İstanbul Fashion Week’de, Fashionable, editoryal çekimlerde, imaj çekimleri, dergi, defile, klip, reklam ve katalog çekimlerinde birçok yerli ve yabancı ünlü isimler ile tanıştı ve bir çoğu ile çalışma fırsatını yakaladı.
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