31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, 31 Mart 2019 Pazar günü yani bugün oy kullanma işlemine başladı. Yerel seçimlerde oy kullanma işlemine yönelik seçim yayın yasakları Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan bildiri ile başladı. Peki, Seçim yayın yasağı kaçta bitiyor? Oylar ne zaman sayılmaya başlayacak? İşte, 31 Mart yerel seçim yayın yasağına dair detaylar...
SEÇİM YAYIN YASAĞI KAÇTA BİTİYOR?
Seçim yasakları 30 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Bu saatten itibaren hiçbir yayın ve yayım organında propaganda yapılamayacak. Yasaklar başladıktan sonra, resmi hizmete mahsus araçlar kullanılamayacak. Seçim bürolarının faaliyetleri sona erecek.
Oy verme günü her tülü yayın organında 18 ila 21 arası seçim sonuçlarıyla ilgili tahmin yapılamayacak. Sadece YSK'nın tebliğlerine yer verilebilecek. Saat 21:00'den sonra da tüm yayınlar serbest olacak. Fakat YSK'nın talebiyle yayın saati geri ya da ileri alınabilecek.
OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada sandıkların kapanma saatinden önce oyların sayılmasına başlanmayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Oy pusulalarının sayımında da belli bir sıra takip edilecek. Buna göre büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
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