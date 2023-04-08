YSK KURA ÇEKİMİ YAPILDI!
Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer alırken partilerin ittifak sıralamaları da belli oldu.
Ak Parti, Cumhur İttifakı'nda 2. sırada yer alırken CHP de Millet İttifakı'nda 4. sırada yer aldı.
14 MAYIS SEÇİMLERİOY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?
Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, 28. Dönem milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.