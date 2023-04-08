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SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

2023 seçimleri oy pusulası sıralaması belli oldu! Hangi parti, kaçıncı sırada yer alıyor?

14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacak olan partilerin oy pusulasındaki yeri ve sıralaması, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile netleşti. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve diğer ittifaklarla partilerin yerleri kura çekimi ile belirlendi. 14 Mayıs seçimleri Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi'nin oy pusulası sıralaması netleşti. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri oy pusulası sıralaması...

Giriş: 08.04.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Siyasi partilerin 14 Mayıs 2023 seçimleri oy pusulasındaki sıralamaları belli oldu. 28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu kura çekimi ile netleşti. Kura çekiminin ardından gözler "14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor?" araştırmalarına çevrildi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da başlanırken milletvekili seçimi oy pusulaları ise 19 Nisan'da basılmaya başlanacak. İşte 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oy pusulasındaki sıralaması...

  • YSK KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer alırken partilerin ittifak sıralamaları da belli oldu. 

    Ak Parti, Cumhur İttifakı'nda 2. sırada yer alırken CHP de Millet İttifakı'nda 4. sırada yer aldı.

    14 MAYIS SEÇİMLERİOY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?

     

    Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, 28. Dönem milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.

  • 14 MAYIS SEÇİMLERİ OY PUSULASI SIRALAMASI

    Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

    Millet Partisi - 3. sıra

    Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

    SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI - 5. sıra

    Genç Parti - 6. sıra

    Memleket Partisi - 7. sıra

  • CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra

    EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - 9. sıra

    Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

    Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

    Anavatan Partisi - 12. sıra

    Yenilik Partisi - 13. sıra

     

  • Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

    Milli Yol Partisi - 15. sıra

    Vatan Partisi - 16. sıra

    Güç Birliği Partisi - 17. sıra

  • MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra

    ATA İTTİFAKI - 19. sıra

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

  • İTTİFAK İÇERİSİNDEKİ OY PUSULASI PARTİ SIRALAMALARI

    Cumhur İttifakı;

    BBP - 1. sıra

    AK Parti - 2. sıra

    Yeniden Refah Partisi - 3. sıra

    MHP - 4. sıra

  • Emek ve Özgürlük İttifakı;

    Yeşil Sol Parti - 1. sıra

    TİP - 2. sıra

  • Millet İttifakı;

    Gelecek Partisi - 1. sıra

    Demokrat Parti - 2. sıra

    Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra

    CHP - 4. sıra

    İYİ Parti - 5. sıra

    Saadet Partisi - 6. sıra

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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