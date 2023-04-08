Siyasi partilerin 14 Mayıs 2023 seçimleri oy pusulasındaki sıralamaları belli oldu. 28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu kura çekimi ile netleşti. Kura çekiminin ardından gözler "14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor?" araştırmalarına çevrildi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da başlanırken milletvekili seçimi oy pusulaları ise 19 Nisan'da basılmaya başlanacak. İşte 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oy pusulasındaki sıralaması...