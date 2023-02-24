Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
SEÇİM İÇİN ÖNE ÇIKAN TARİH | Seçimler ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi tarihte yapılacak, seçime kaç gün kaldı ve ertelenecek mi?

Seçim için öne çıkan tarih! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş depreminin ardından ülkede genel yas ilan edilirken gözler seçim tarihine çevrildi. Depremden önce planlandığı gibi 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılması öngörülüyordu. Kampanya sürecinde değişiklikler olması beklenirken seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihine ilişkin merak edilenler...

Giriş: 24.02.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihinde güncelleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Genel seçim tarihine ilişkin olarak 14 Mayıs tarihi gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk.” ifadelerini kullanarak seçim tarihinin öne çekilebileceğini ifade etmişti. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından "Seçimler ne zaman yapılacak, tarih güncellenecek mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihine ilişkin açıklamalar...

  • AK PARTİ'DE TAKVİMLER 14 MAYIS2I GÖSTERİYOR!

    Türkiye, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da seçime hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de, depremden önce planlandığı gibi, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması görüşü hakim. Hazırlıklar da buna göre yapılıyor; ancak kampanya sürecinde bazı değişiklikler olacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müzikli, şarkılı miting programları yerine deprem bölgesini sık sık ziyaret etmesi bekleniyor. Kalıcı konutları 1 yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verilirken, Erdoğan'ın da çalışmaları yerinde takip edeceği belirtiliyor.

     

    23 Mart'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ise iftar programlarına ağırlık verilecek. Erdoğan, ilk iftarını da depremzedelerle birlikte yapacak.

  • BEYANNAMEYE 'DEPREM' REVİZYONU

    AK Parti'nin seçim vaatlerini içerecek beyannamesinin de deprem felaketinin arından revize edilmesi kararlaştırıldı. 6 ana başlık altında, 23 bölümden oluşacak beyannamede "afet" başlığının öne çıkması planlanırken, afetle mücadele ve kentsel dönüşüm konularında yapılacaklar da sıralanacak.

    "Sağlıklı kentleşme önündeki zihinsel vesayetin yıkılması gerektiği" mesajı, bununla ilgili yeni bir yasal düzenleme vaadi de yer alacak.

  • AK PARTİ'DE TEKNİK TOPLANTI

    Peki afet bölgesinde sandığa nasıl gidilecek, geçici olarak başka ile göç eden seçmen nasıl oy kullanacak?

    Konuyla ilgili teknik çalışma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti genel merkezinde teknik bir toplantı düzenlendi.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) izleyeceği yol değerlendirilirken, deprem bölgelerinde nasıl oy kullanılacağı masaya yatırıldı.

  • 70 İLDE DEPREMZEDE SANDIĞI

    Edinilen bilgiye göre,, öncelikli olarak depremden etkilenen 11 ilde nüfus değişimi ve seçmen kütükleri belirlenecek. Nüfusa kayıtlı oldukları bölgelerden geçici olarak göç etmiş seçmenlerin, buldukları yerde oy kullanması, deprem bölgesinde barınmaya devam edenler için ise konteyner ve çadır kentlere sandık kurulması formülünün değerlendirildiği öğrenildi.

  • SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

    Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

  • "KARARIMIZI MART AYININ 10'UNDA AÇIKLAYACAĞIZ"

    Bursa'da gençlerle buluştuğu "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire... Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

  • "ERKEN SEÇİM DEĞİL TARİH GÜNCELLEMESİ"

    Erdoğan, "Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak, yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey’le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki ‘Zaman kaybına tahammül yok’. Bütün değerlendirmeleri yaptık ve adımı da buna göre atalım dedik. Resmi olarak Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek, ama biz kararımızı mart ayının 10’unda açıklayacağız." dedi.

  • "60 GÜN NE ZAMAN BİTİYORSA SEÇİM GÜNÜDÜR"

    Cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi ile ilgili olarak şunları söyledi:

    "Hukuk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin elinde kaldık. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar, 60 gün sonra YSK da bu kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Şimdi bunlar işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar, bu da hayırlı bir adımdır."

  • SEÇİMLER 14 MAYIS'TA MI OLACAK?

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçim tarihine ilişkin olarak, "Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" dedi.

    Erdoğan "CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi." ifadelerini kullandı.

  • BAHÇELİ'DEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI!

    MHP lideri Devlet Bahçeli seçim tarihi hakkında, "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" dedi. 

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Milletvekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da iç ve dış gündemlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, gerçekleştirilecek seçimlere tam olarak hazırdır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim sathına girdiğimiz malumdur. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaların bir an önce son bulması ve mutabakatla uygun tarihin tespiti iyi niyetli tespitimizdir.

  • KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, genel seçim tarihine ilişkin olarak "Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez. Listeyi itibarlı isimler üzerinde yapacağız. Türkiye, Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.