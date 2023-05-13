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Seçim günü seyahat etmek yasak mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?

Seçim günü seyahat yasak mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidiyor. Oy kullanacak seçmenler gün içerisinde seçimlerini yapabilecekler. Seçim için geri sayım başlarken Seçim günü seyahat yasak mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı? soruları oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında. İşte seçim günü yasaklarına dair merak edilenler…

Giriş: 13.05.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs Pazar günü seçim yasakları YSK tarafından paylaşıldı. Seçim günü uygulanacak yasakların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından seçim günü yapılacak ve yapılamayacak durumlar netleşti. Seçim günü yasakları sebebiyle bazı işletmeler ve kurumlar kapalı olacak. Oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra seçim günü seyahat yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, seçim günü seyahat yasak mı? 14 Mayıs 2023 seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?

  • SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    14 Mayıs seçim günü sokağa çıkma yasağı YSK seçim yasakları listesinde yer almıyor. Ancak Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

  • SEÇİM GÜNÜ SEYAHAT YASAK MI, İL DIŞINA VE YURT DIŞINA ÇIKILIR MI?

    Resmi Gazete'de yayınlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü seyahat etmek yasaklar arasında gösterilmemiştir. Vatandaşlık görevi olan oy kullanma görevini yerine getirdiği sürece vatandaşlara şehirler arası veya yurt dışına seyahat kısıtlaması getirilmemiştir.

  • SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

    YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

  • 14 MAYIS 2023 SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

    Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

    Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

    Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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