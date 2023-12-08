Seçil Erzan'ın dikkat çeken 10 milyonluk TL’lik bir sözleşmesi ortaya çıktı

REKLAM advertisement1

Ünlü isimlerin ve iş insanların dolandırıldığı milyon dolarlık vurgunda dikkat çeken 10 milyonluk TL’lik bir sözleşme ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 24 Temmuz 2023 günü soruşturma dosyasına giren sözleşmeyi, müşteki avukatlarından İpek Oya Kural, soruşturmayı sürdüren Mali Şube Müdürlüğü’ne sundu.

SEÇİL ERZAN MALLARINA KARŞI 10 MİLYON TL ALDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Seçil Erzan’ın şüpheli hareketlerinden biri olarak dosyaya sunulan sözleşmedeki ayrıntılara göre, Seçil Erzan, avukat olduğu ortaya çıkan Türkay Gümülçineli’den borç olarak 10 milyon TL para aldı. Parayı veren Gümülçineli buna karşılık, Seçil Erzan’ın Bozcaada’daki taşınmaz mallarını ipotek ettirdi. İkili arasında “Verilen 10.000.000,00 TL borcun iş bu sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu, Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten, gerek asaleten kabul ve taahhüt eder.” Sözünün de içerdiği 8 maddeden oluşan sözleşme 6 Ocak 2023 günü imzalandı. Ve sözleşmede yer alan iki şahitte dosyada şüpheli olarak yargılanan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük oldu.

REKLAM

BİLGİ OLARAK İFADE VERDİ

Seçil Erzan’ın bir mal kaçırma ya da gizleme çabası içinde olabileceğini düşünerek sözleşmeyi soruşturmayı sürdüren emniyet yetkililerini sunan Avukat İpek Oya Kural’ın bilgi bazında ifadesi alındı. Kural ifadesinde şunları anlattı ; “Şüpheli Şeçil Erzan isimli şahsa ait Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 375 ada 28 parsel ve cilt 12'de yer alan taşınmazına ait, takyidat bilgisi bulunmaktadır. Bu takyidatların ilki Türkay Gümülçineli isimli bir şahıs lehine verilmiş olan 10.000.000 TL'lik bir ipotek olup, ipotek senedinin ekinde bulunan borç sözleşmesinde borçlu gözüken şüpheli Seçil Erzan'ın şahidi olan Atilla Yörük ve Ali Yörük isimli şahıslar bulunmaktadır. İpotek işleminin 6 Ocak 2023 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından şüpheli bir durumun olabileceği düşünülmektedir. Haczin tarihi münasebeti ile şüphe yaratan bir durum bulunmaktadır. Anlattıklarıma dair evrakı mail yoluyla tarafınıza sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”

AVUKAT KURAL “ÜÇ SANIĞIN İMZASI ŞÜPHE OLUŞTURUYOR”

Habertürk’e konuşan Avukat İpek Oya Kural, sözleşmenin neden şüphe uyandırdığını şöyle belirtti; “İpoteğin dayanağı olan sözleşmede üç şüphelinin birlikte imzalarının olması zaten başlı başına şüphe doğuracak bir olaydır. Seçil Erzan’ın mallarını kaçırmaya veya gizlemeye çalıştığını gösterebilir. Tabii ki bu yargı tarafından sonuca bağlanacak bir meseledir. Benim kesin bir yargı belirtmem doğru olmaz” dedi.

Bu iddialarla ilgili sözleşmede imzası bulunan Avukat Türkay Gümüşçineli’nin ofisini telefonla aradık. Telefonu açan çalışanına konuyu söyleyerek görüşmek istediğimizi belirttik. “Biz size dönüş yaparız” dediler. Ancak bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Kural tarafından verilen bu sözleşme soruşturma dosyasına konuldu.