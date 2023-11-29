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        Haberler Gündem 3. Sayfa SEÇİL ERZAN OLAYI SON DAKİKA | Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!

        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!

        Gündemden düşmeyen dolandırıcılık olayında yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın milyon dolarlık vurgun soruşturma dosyasına, şoke eden bir ihbar ifadesi girdi. Cezaevinden gelen ihbar mektubunda, Seçil Erzan'ın eski eşinin akrabası B.O.'nun Seçil Erzan'ın arkadaşı olduğu iddia edildi. B.O.'nun bir anda zengin olduğunu ve sık sık yurt dışına çıktığını söyleyen ihbarcı M.S., paraların yurt dışına kaçırıldığını iddia etti. Cumhuriyet savcılığı bu ihbarda bulunan M.S.'nin ifadesini tanık sıfatıyla alıp dosyaya koydu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 29.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:44
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        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
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        Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Buse Terim gibi isimlerin olduğu ünlüleri, milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan’ın soruşturma dosyasında önemli bir gelişme yaşandı.

        İHBAR MEKTUBU CEZAEVİNDEN GELDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Muğla Kapalı Cezaevi’nden gelen bir ihbar mektubu soruşturma dosyasına girdi.

        “PARAYI YURT DIŞINA KAÇIRDILAR”

        8 Mayıs’ta gönderilen el yazılı ihbar mektubunda, Seçil Erzan'ın eski eşinin akrabası olan B.O.’nun Seçil Erzan’la arkadaş olduğu belirtilerek, paraların yurt dışına çıkartıldığı iddia edildi.

        B.O.’nun çok sık yurt dışına çıktığını beliren ihbarcı M.S., evde de paraların olduğunu ileri sürdü. Bu ihbar üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, ihbarcı M.S.’nin 18 Mayıs’ta acil olarak SEGBİS salonunda hazır edilmesini istedi.

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        “PARALARI YURT DIŞINA GÖTÜRECEĞİM' DERDİ”

        Denilen yerde hazır edilen M.S.’nin tanık olarak ifadesi alındı. M.S. şu iddialarda bulundu:

        "B.O. benim eski eşimin çalıştığı bankada çalışıyordu. Ancak o bankadan atılmıştı. B.O. sürekli gezme bahanesiyle yurt dışına gider. Seçil Ersan ve B.O.'nun arkadaş olduklarını biliyorum. B.O. bekar bir erkektir. Seçil Erzan ile arasında gönül ilişkisi olabilir. Eski kayınvalidemin evinde bulunduğum sırada B.’nin sohbetleri esnasında Seçil’in ismini defalarca duydum. B.O. genelde ablasına ve eski eşime sık sık, 'Birilerinden elde ettiğim paraları yurt dışına götüreceğim' cümleleri kullanırdı."

        “BİR ANDA ZENGİN OLDU”

        B.O.’nun daha önce çalıştığı bankadan dolandırıcılık şüphesiyle işten atıldığını belirten ihbarcı M.S. ifadesinde şöyle devam etti:

        "Çok uzun süre işsiz kaldı. B.O.’nun FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını net bir şekilde bilmiyorum. Ancak yurt dışına çıkardı ve bir anda zengin olmuştu. Çevremdeki herkes birilerinden para aldığını biliyordu. Ben ve çevrem bu paraları FETÖ üyelerinden elde ettiğini düşündük ancak FETÖ ile bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Sadece tanımadığım birilerinden para alıp yurt dışına çıkardığını biliyorum."

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        “PARALARI EVDE SAKLIYORLARDI”

        B.O.’nun bir anda çok zengin olduğunu anlatan M.S., bu kişilerin bir çarka dahil olduklarını ve paraları yurt dışına götürdüklerini iddia ederek ifadesini şöyle sürdürdü:

        "BİR ANDA 3-4 TANE EV ALDI"

        “Ben eşimden daha önce defalarca, dayısı B.’nin ablasının evinde çok para sakladığını duymuştum. Yine B.O.’nun elde ettiği paraları İsviçre’ye kaçırdığını yakın çevremde duymuştum. B.O. bir anda 3-4 tane ev sahibi olduğunu biliyorum. B.O. düzenli olarak ve sürekli bir şekilde yurt dışına seyahat bahanesiyle giden biridir. Bir banka müdürünün bu şekilde gezilere çıkıp bir hafta gibi uzun sürelerde yurt dışında kalması mümkün değildir. Seçil Erzan’ın basında çok kişiyi dolandırarak mağdur ettiğini duymuştum. Seçil’in elde ettiği paraları B.O. ile yurt dışına kaçırdığını düşünmekteyim. Vatandaşlık görevi olarak bildiklerimi anlatmak istedim.”

        TANIK OLARAK SORUŞTURMAYA GİRDİ

        M.S.'nin, B.O.’nun da banka müdürü olduğunu belirten ifadesi, tanık sıfatı olarak soruşturma dosyasına girdi. Bu iddiaların doğru olup olmadığı yapılan araştırmayla ortaya çıkacak.

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