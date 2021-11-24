UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5´inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax´a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakan Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi´nde 9 golü bulunan Robert Lewandowski´yi yakaladı.

Beşiktaş´ın Ajax´ı konuk ettiği karşılaşmada 46´ncı dakikada oyuna dahil olan Haller, 54 ve 69´uncu dakikalarda Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri kaydetti. Beşiktaş maçı öncesinde 7 golle, krallık yarışında 2´nci sırada bulunan Fildişi Sahilli futbolcu gol sayısını 9´a çıkardı ve ilk sırada yer alan Robert Lewandowski´yi yakaladı.