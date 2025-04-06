Sebastian Szymanski: Fenerbahçe formasıyla 100. maçıma çıktım

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Sebastian Szymanski, galibiyeti değerlendirdi.

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"FENERBAHÇE FORMASIYLA 100. MAÇIMA ÇIKTIM"

Öncelikle sarı-lacivertli takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Sebastian Szymanski "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Fenerbahçe formasıyla 100 maçıma çıktım ve bundan dolayı da çok mutluyum. Bu da kolay bir istatistik değil. Herkese teşekkür ederim. Onlarsız, 100. maçıma çıkamayabilirdim. Umarım Fenerbahçe'de daha fazla forma giyerim." dedi.