Sean Penn'in kürdan alışkanlığı
Sigara alışkanlığından kurtulmaya çalışan Sean Penn, bir kez daha ağzında kürdanla gezerken görüntülendi
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Sean Penn, sık sık kız arkadaşı Valeria Nicov ile görüntülendiği Madrid sokaklarında bir kez daha fotoğraflandı.
64 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 30 yaşındaki Moldovalı oyuncu sevgilisinin yanında, ağzında bir kürdanla dolaşıyordu.
Zaman zaman kürdanı eline alan, zaman zaman ağzında tutan Penn'in yıllardır sigarayı bırakmaya çalıştığı biliniyor.
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Ağzında kürdanla gezmesinin de kötü alışkanlığını bırakabilmek için bir yöntem olduğu düşünüldü.
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Penn, yakın zamanda Guardian'a verdiği röportajda, 40 yaş doğum gününde sigarayı bıraktığını ancak son yıllarda yeniden kötü alışkanlığına döndüğünü anlatmıştı.
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Penn, yaz sonunda Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile birlikte görüntülendiğinde de ağzındaki kürdan dikkat çekmişti.