"KENDİNİ İŞİNE VERDİ"

Çifte yakın kaynaklar ise bu konuda People Dergisi'ne bazı ipuçları verdi. Onlara göre; Leila George ile Sean Penn'in ilişkileri bitti ve ünlü oyuncu, işlerine yoğunlaştı.

Hatta bir kaynağa göre; Sean Penn, bir hata yaptığını ve Leila George'u kaybettiğini anladı. Oyuncu, ardından kafasını tamamen işiyle meşgul etmeye başladı.