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Sean Penn ile Leila George boşanıyor! - Magazin haberleri

Sean Penn ile Leila George boşanıyor!

Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği eşi Leila George ile ayrılık kararı aldı. Aradığı mutluluğu yine bulamayan Penn'in, George'un boşanma davası açmasının ardından kendisini işine verdiği konuşuluyor

16.10.2021 - 13:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2016 yılından beri aşk yaşayan Sean Penn-Leila George çifti, geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu. Gizli bir törenle sessiz sedasız dünyaevine giren çiftten kötü haber geldi.

    BOŞANIYORLAR

    Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin, boşanma kararı aldığı öğrenildi. Evliliği bitirmek için dava açan tarafın Leila George olduğu konuşuluyor. Ancak çiftin ayrılık gerekçesi henüz bilinmiyor. Taraflar da haklarında çıkan haberlerle ilgili suskunluklarını koruyor.

  • "KENDİNİ İŞİNE VERDİ"

    Çifte yakın kaynaklar ise bu konuda People Dergisi'ne bazı ipuçları verdi. Onlara göre; Leila George ile Sean Penn'in ilişkileri bitti ve ünlü oyuncu, işlerine yoğunlaştı.

    Hatta bir kaynağa göre; Sean Penn, bir hata yaptığını ve Leila George'u kaybettiğini anladı. Oyuncu, ardından kafasını tamamen işiyle meşgul etmeye başladı.

  • İLK EVLİLİĞİNİ MADONNA İLE YAPTI

    "Benim Adım Sam", "Gizemli Nehir" ve "Ölüm Yolunda" adlı birçok projede rol alan ünlü aktör Sean Penn, ilk evliliğini 1985-1989 yılları arasında Madonna ile yapmıştı.

  • İKİ ÇOCUK BABASI

    Ardından 1996 ile 2020 seneleri arasında oyuncu Robin Wright ile evlenen Penn'in bu birliktelikten Dylan Frances ve Hopper Jack adında iki çocuğu bulunuyor.

  • CHARLIZE THERON İLE AŞK YAŞADI

    Sean Penn, bir dönem de Charlize Theron ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. 2013 yılında bir film setinde tanışan çiftten oyuncu, ardından bu karşılaşmayı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlamıştı.

    Bir süre ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdüren ikili, 2015'te yollarını ayırma kararı almıştı.

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