Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sean 'Diddy' Combs davasında yeni gelişme - Magazin haberleri

        Sean 'Diddy' Combs davasında yeni gelişme

        ABD'li müzik yapımcısı ve rapçi Sean 'Diddy' Combs'un 'azgın partiler' düzenlediği ve şarkıcı Cassie Ventura'ya yönelik aşağılayıcı eylemler organize ettiği öne sürüldü. Savcılar, Combs'un bir seks işçisine Cassie'nin ağzına işemesi talimatı verdiğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 21:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni iddialarla gündeme geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sean 'Diddy' Combs hakkında yürütülen davada, savcılar çarpıcı suçlamalarla gündeme geldi. ABD Savcı Yardımcısı Emily Johnson, açılış konuşmasında, Combs’un bir 'azgın parti' (freak off) sırasında erkek bir seks işçisine, eski sevgilisi şarkıcı Cassie olarak tanınan Casandra Ventura'nın ağzına işemesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

        Açıklamalara göre olay, Combs’un ev sahipliği yaptığı ve savcıların 'detaylı ve organize seks performansları' olarak tanımladığı partilerden birinde yaşandı. Ventura'nın bu olay sırasında 'boğuluyormuş gibi hissettiği' ifade edildi.

        REKLAM

        Combs, Eylül ayında açılan iddianamede; seks ticareti, şantaj ve fuhuş amaçlı insan ticareti gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ünlü isim, tüm suçlamaları reddediyor.

        Savcılar, iddianamede Los Angeles'ta bir otelde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerine de yer verdi. Görüntülerde Combs’un 2016 yılında Ventura’ya fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor.

        Ventura'nın davada kendi adıyla ifade vermesi bekleniyor. Jüri seçim sürecinde potansiyel jüri üyelerine, Ventura'nın yanı sıra Kanye West, Michael B. Jordan, Mike Myers ve Kid Cudi gibi ünlü isimlerle ilgili sorular da yöneltildi. Ancak bu durum, söz konusu isimlerin ifadeye çağrılacağı anlamına gelmiyor.

        REKLAM

        Cassie Ventura, Combs’a yönelik davasını 2023 yılında açmış ve dava, açıldıktan yalnızca bir gün sonra sonuçlanmıştı. Ventura’nın davası, Combs’a yönelik açılan birçok başka taciz ve istismar davasının da önünü açmıştı.

        Combs, tüm cinsel taciz suçlamalarını reddetmeye devam ediyor. Öte yandan, davada suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Dikkat çeken bir detay ise, tutuklandığı günden bu yana Combs’un saçlarının tamamen beyazlamış olması.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sean Diddy Combs
        #Casandra Ventura

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Habertürk Anasayfa