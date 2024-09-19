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        Haberler Magazin Sean Combs, hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını reddetti - Magazin haberleri

        Sean Combs suçlamaları reddetti

        Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan 'Diddy' lakaplı ABD'li oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs, suçsuz olduğunu iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:49
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        Suçlamaları reddetti
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        Ünlü rap şarkıcısı Sean Combs, aylardır seks ticareti iddiaları nedeniyle kriminal soruşturma altındaydı. New York'ta gözaltına alınan Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.

        "BU OFİS HERKESİ YARGILAMAYA KARARLIDIR"

        New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, duruşma sonrası düzenlediği basın toplantısında; "Bu ofis; ne kadar güçlü, zengin veya ünlü olursanız olun, seks ticareti yapan herkesi soruşturmaya ve yargılamaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

        Yardımcı ABD Savcısı Emily Johnson (solda), 18 Eylül 2024 Çarşamba günü New York'taki federal mahkemede Sean 'Diddy' Combs (sağdan ikinci) için kefalet duruşması sırasında tutukluluk talebini sunuyor. Combs'a avukatları Marc Agnifilo (soldan ikinci) ve Teny Garagos eşlik ediyordu.
        Yardımcı ABD Savcısı Emily Johnson (solda), 18 Eylül 2024 Çarşamba günü New York'taki federal mahkemede Sean 'Diddy' Combs (sağdan ikinci) için kefalet duruşması sırasında tutukluluk talebini sunuyor. Combs'a avukatları Marc Agnifilo (soldan ikinci) ve Teny Garagos eşlik ediyordu.

        İddianamede Sean Combs ve ortaklarının, "kadın kurbanları, genellikle romantik bir ilişki bahanesiyle kandırdıkları, zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları" iddia edildi.

        Sean Combs'un avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "kusurlu bir insan olduğunu ancak suçlu olmadığını" ileri sürdü.

        "HİÇBİRİNİ YAPMADIM"

        Öte yandan Sean Combs, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Yeter artık. Hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından bana karşı mide bulandırıcı iddialarda bulunuldu. Kesinlikle açık olmak gerekirse iddia edilen korkunç şeylerin hiçbirini yapmadım. Adım, ailem ve gerçek için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

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        ESKİ KIZ ARKADAŞI DA DAVA AÇMIŞTI

        Eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, 2023'ün kasım ayında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Sean Combs hakkında dava açmıştı.

        CNN International da mayısta Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren bir video yayınlamış, Sean Combs, yaptıklarından dolayı özür dilemişti.

        Sean Combs ve eski kız arkadaşı Cassie Ventura
        Sean Combs ve eski kız arkadaşı Cassie Ventura

        Cassie Ventura'nın açtığı davanın ardından Sean Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak devam etmişti.

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 25 Martta Sean Combs'un Los Angeles ve Miami'deki evleri için arama emri çıkarmış ve buralara baskın düzenlemişti.

        Fotoğraflar: AP, Shutterstock

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        #Sean Combs

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