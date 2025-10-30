Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya SDG'den Suriye ordusuna ait noktaya saldırı | Dış Haberler

        SDG'den Suriye ordusuna ait noktaya saldırı

        Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün Suriye ordusuna ait bir noktaya düzenlediği saldırı sonucu 2 asker hayatını kaybetti. 1 asker ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 00:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        SDG'den Suriye ordusuna ait noktaya saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktayı güdümlü füze ile hedef alması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ağır yaralandığı bildirildi.

        Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, Halep'in doğu kırsalında Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait bir noktaya güdümlü füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

        Haberde, "SDG güçleri, ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek, daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

        10 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında mutabakat imzalanmış, ancak 6 Ekim'de Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanmıştı.

        Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa