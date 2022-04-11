Schindler’ın Listesi’ni hazırlayan Reinhardt hayatını kaybetti

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Mimi Reinhardt 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın Krakow kentinde fabrika sahibi Oskar Schindler'in sekreteriydi. Schindler fabrikasında çalışmak için yüzlerce Yahudiyi işe almış ve böylelikle onların Nazilerin ölüm kamplarına gönderilmesini engellemişti.

BU hikaye Steven Spielberg tarafından beyazperdeye de aktarılmış ve sinema tarihinin en iyi filmleri arasındaki yerini almıştı. Bu hikayeye adını veren Schindler'in Listesi'nin hazırlayan Mimi Reinhardt 107 yaşında İsrail'de hayatını kaybetti.

Perşembe günü hayatını kaybeden Reinhardt, Pazar günü Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya'da toprağa verildi.

Binlerce kişinin kurtarılmasına vesile olan Reinhardt, 2008'de Dünya Holokost Anma Merkezi'nden Yad Vashem ile bir röportajında “Bu listenin bu kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyordum. Her şeyden önce, daha önce Schindler ile birlikte Krakow'da, fabrikasında olanların listesini aldım. Onları listeye almam gerekiyordu" demişti.

SCHINDLER'İN LİSTESİ FİLMİ

Schindler’in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman iş insanının II. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor.

Gerçek hikayeden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılıyor. Film, 1994 yılında 12 dalda Oscar’a aday olmuş ve 7 dalda ödül kazanmıştı. Film; En İyi Film, Yönetim, Kurgu, Sanat Yönetimi, Görüntü, Özgün Müzik ve Senaryo Uyarlaması ödüllerinin sahibi olmuştu.