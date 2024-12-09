Savunmaya hayat verdiler!
Beşiktaş'ın iki as stoperi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı derbide Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu etkili bir mücadele sergilerken son 20 dakika oyuna giren Bahtiyar Zaynutdinov da alkış aldı.
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Derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta savunmadaki başarılı performans da dikkat çekti.
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Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı derbide Hatayspor maçında olduğu gibi stoper ikilisinde Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu oynadı.
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Fenerbahçe hücumcularına karşı başarılı bir performans ortaya koyan ikiliden Emirhan Topçu ilk yarıda Dzeko'nun kaleye giden vuruşunu kayarak çizgiden son anda çıkarıp takımını ayakta tuttu.
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Giovanni van Bronckhorst döneminde formayı unutan Tayyip Talha, Serdar Topraktepe ile üst üste ikinci maçta 11'de başlarken 70. dakikada sakatlık nedeniyle kenara geldi.
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Topraktepe, Tayyip Talha yerine yine sezondan başından beri düşünülmeyen Bahtiyar Zaynutdinov'u sahaya sürdü.
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Geçen sezon da uzun süre stoperde görev alan Kazan futbolcu kalan sürede başarılı bir performans sergiledi.
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Son dönemde savunmada büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, etkili ayaklara sahip Fenerbahçe karşısında kalesini gole kapattı.