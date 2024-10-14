Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında hangi vergiler alınacak?
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni kanunla beraber getirilen yeni vergiler ile 162,5 milyar TL olan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 80 milyar TL civarında ek gelir sağlanması bekleniyor. İşte, yeni kanun teklifi detayları ve vergiye tabi tutulacak yeni kalemler...
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte en dikkat çekici maddelerden biri limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 TL'lik bir ücret alınması oldu. İşte, yeni kanun teklifi detayları ve vergiye tabi tutulacak yeni kalemler...
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Drone ve kol saatlerinden yüzde 20 ÖTV alınacak.
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100 cc altı motosikletler de MTV kapsamına girecek.
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Kredi kart limiti 100 bin liranın üzerinde olan 5 milyon kişi yıllık 750 TL ödeyecek.
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Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.
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Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacak.
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Tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.
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Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.
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Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar ve noterlerin payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.
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HER YIL DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTACAK
Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.
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SADECE SAVUNMA FONUNA YILLIK 63 MİLYAR ÖDENECEK