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İstanbul Pendik'te Fas uyruklu üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı yurda gitmek için Marmaray'a gidiyordu. Gecenin karanlığı ve sokakların tenha olmasını fırsat bilen bir erkek, kızı takip etmeye başladı. Sokakta kimsenin olmadığı bir anda saldırgan üniversite öğrencisi kıza yaklaştı ve cinsel birliktelik teklifinde bulundu.
REDDEDİLİNCE SALDIRDI
Arzu Kaya'nın haberine göre, Evli ve iki çocuk babası erkek, reddedilince üniversite öğrencisine saldırıp, zorla vücuduna dokunmaya başladı. Fas uyruklu genç kadın çığlık atıp, yardım istedi. Saldırgan ise bu sırada kadının ağzını kapattı.
YAPTIĞI PLAN KURTARDI
Korku içindeki kadın, saldırgandan kurtulamayınca hızlıca bir plan yaptı. Cep telefonu numarasını verdi, daha sonra görüşebileceklerini ima etti. Saldırganın dikkatini dağıtan kadın onu itti ve koşarak olay yerinden kaçtı. Kurtulduktan sonra Fas uyruklu öğrencinin yaptığı ilk şey ise polisi arayıp ihbarda bulunmak oldu.
KAMERALAR İNCELENDİ
Olay yerine gelen polis, bilgileri alıp hemen soruşturma başlattı. Güzergahtaki tüm kameralar tek tek incelendi. Sonunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Saldırgan, mağdur kadının kendisini tespit etmesi üzerine adliyeye sevk edildi. Saldırgan, savcılıkta “Sarhoştum hatırlamıyorum” diye kendini savundu. İfadesinin ardından da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak mahkeme saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
"SUÇU YAYGINLAŞTIRIR"
Cinsel saldırı şüphelisinin serbest kalmasının ardından savcı karara itiraz etti. Yazdığı itiraz dilekçesinde de adeta hukuk dersi verdi. Savcı o dilekçede "Alkol almak suç işleme özgürlüğü getirmez. bu tür davranışlarda bulunanlara ödün verilmesi, bu davranışların daha çok yaygınlaşmasına sebebiyet verir. Serbest kalması, gece yalnız başına yürüyen kadınlara karşı bu tür eylemleri yaptırımsız bırakır. Serbest kalma kararı kaldırılarak tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verilmesi kamu adına talep olunur" dedi. Savcılığın itirazını üst mahkeme kabul etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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