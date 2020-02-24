24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaşçı'da heyecan sürüyor. Osman Taşçı - Şafak Bal'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Savaşçı'nın oyuncu kadrosunda, Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),Serhat Nalbantoğlu (General),Kenan Mahmudov (Bahtiyar),Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),Nazan Diper (Selver Bozok),Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),Anıl Altınöz (Merlin),Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),Şahverdi Ali Eren (Seyfi),Esma Soysal (Başak),Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),Melih Akdemir (Ersin),Eylül Toros (Burcu Hemşire),Elit Andaç Çam (Gökçen),Belma Mamati (Esin Kutalmış),Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç) yer alıyor.
SAVAŞÇI 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SAVAŞÇI 94. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali Başçavuş ve Selçuk Astsubay’ı kaçıran Merlin, Kopuz Albay’a hayatının en zor seçimini yaptırmıştır. Kopuz Albay Merlin’e Ali Başçavuş’un adını verirken, Yüzbaşı Kağan da sürpriz planını devreye sokar. Olayların akışı bir anda değişirken Merlin için artık durum, yeni bir boyut kazanacaktır...
Merlin zaman kaybetmeden, yeni hamlesi için bölgede provakasyon çalışmalarına başlar. Gözüne bir Türk Askeri Üssü’nü kestiren Merlin, Türk Askerleri’yle bölge halkını karşı karşıya getirir. Ancak Yüzbaşı Kağan olayların büyümemesi için elinden geleni yapsa da bölge halkının üsse saldırma girişimi, gerginliği daha da tırmandıracaktır...
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