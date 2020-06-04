Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Saul Niguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir kulüp kurduğunu duyurdu. Pazar günü yaptığı ilk açıklama, Avrupa'dan başka bir kulübe transfer olacağı şeklinde yorumlanan Saul, doğduğu şehir olan Elche'de kurduğu kulübün adına Club Costa City adını verdi.

Saul'ün kardeşi Aaron da kulübün kurucu ortaklarından olurken Club Costa City'nin önümüzdeki sezon faaliyete geçeceği de bildirildi. Kulüpte 30 farklı takım ve 500 oyuncunun bulunmasının planlandığı, 4 ila 18 yaş grubunda kız ve erkek futbolculara yoğunlaşacağı da kaydedildi.