Godiva ve McVitie'nin sahibi olan Yıldız Holding'in bazı varlıklarını satarak koronavirüs pandemisini nedeniyle artan gıda talebine yönelik bir planı hayata geçireceği iddia edildi.
Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, donmuş gıda birimi Kerevitaş ve United Biscuits altındaki Jacob's şirketini satma planını askıya aldı Öte yandan, İstanbul merkezli üretici gıda üretimi dışındaki faaliyetlerden yatırımcı ilgisine göre çıkmaya çalışacak.
Kerevitaş'tan aralık ayında yapılan açıklamada opsiyonların değerlendirilmesi için Morgan Stanley ile çalışılacağı ve Jacob's'ı elden çıkarmak için de Oppenheimer'e yetki verildiği açıklanmıştı. Holdingin madencilik ve tuğla alanındaki Kumas Manyezit'in satışı için de Rekabet Kurulu'nun onayı bekleniyor.
Ancak, Yaklaşık 6.5 milyar dolarlık krediyi 2018 yılında yapılandıran Murat Ülker yönetimindeki dünyanın en büyük 3. bisküvi üreticisi pandemi nedeniyle gıdaya artan talebi avantaja çevirmeyi ve satışlarını yüzde 10'un artırmayı planlıyor.
Yurtdışı satışları sayesinde, bankalara 600 milyon dolarlık nakden erken ödeme yapan ve sendikasyonun vadesini uzatan Yıldız Holding, böylelikle 2.6 milyar dolarlık geri ödeme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Varlık stratejisi değişikliğine dair herhangi bir yorum yapmayan şirket Bloomberg'e yaptığı yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle oluşan olağanüstü koşullara rağmen yılın ilk yarısında sergilenen güçlü performansa dikkat çekti.
2008 ve 2016 yılları arasında Godiva, United Biscuits, DeMet's gibi şirket satın almaları için 4.3 milyar dolar ödeyen Yıldız Holding borç yapılandırması anlaşmasını müteakip Godiva'nın Asya-PAsifik birimini 1.3 milyar dolar karşılığında perakende haklarını korumak suretiyle Kuzey Asyalı bir fona devretmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!