Market çalışanlarına dehşeti yaşattılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde, zincir marketlerin şubesine kapanmak üzere iken giren maskeli 2 şüpheli, çalışanların boğazına bıçak ve satır dayayarak para ve cep telefonlarını gasp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından kaçan 2 zanlı, olayda kullandıkları bıçak, satır ve oyuncak tabanca ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan zincir marketler şubesinin iki çalışanı E.T. ve S.Z., iş yerini kapatıp dışarıya çıktıkları sırada maskeli 2 şüphelinin saldırısına uğradı. Ellerinde silah, bıçak ve satır bulunan şüpheliler, çalışanları zorla mağazanın içerisine sokup, boğazlarına satır dayayarak 470 lira para ve 1 cep telefonunu gasp etti. Bu sırada market çalışanlardan biri fırsatını bulup mağaza dışına kaçınca, panikleyen 2 saldırgan da peşinden koşarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine giderek bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştiren U.Ö.’yü kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullandığı satır ile bir adet oyuncak tabanca ele geçirildi. Diğer şüpheli M.T. ise devam eden çalışma sonrası gasp ettikleri para ve cep telefonu ile birlikte gözaltına alındı.
Cinsel saldırı ve uyuşturucu madde kullanımı gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
MARKETTEKİ DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, marketteki gasp anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın 2 çalışanın mağazayı kapatmak üzere dışarıya çıktıkları sırada gelen maskeli 2 gaspçının, çalışanları zorla markete soktuğu anlar yer aldı. Market çalışanlarını sürükleyerek iş yerine sokan saldırganların, ellerindeki bıçak ve satırla tehdit ederek para ve cep telefonlarını aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Bu sırada erkek çalışanın fırsatını bulup kaçarak mağaza dışına koşması üzerine panikleyen gaspçıların da peşinden koşarak marketten uzaklaştıkları görüldü.
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