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        Haberler Müzik Satch Vai Band İstanbul'a geliyor

        Satch Vai Band İstanbul'a geliyor

        Rock ve metal dünyasının iki ünlü gitaristi Steve Vai ile Joe Satriani'nin bir araya geldiği Satch Vai Band, İstanbul'da konser verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 07:43 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:20
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        Steve Vai ile Joe Satriani'nin bir araya geldiği Satch Vai Band, 25 Temmuz'da İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Sanatçılara konserde, davulcu Kenny Aronoff, bas gitarist Marco Mendoza ve Pete Thorn eşlik edecek.

        "YENİDEN AYNI SAHNEYİ PAYLAŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

        Joe Satriani, Satch/Vai turnesinden duyduğu heyecana işaret ederek, "Steve'le yeniden aynı sahneyi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Ne zaman birlikte çalsak gençliğimize, günün her saniyesini müzik yaparak, yiyip içerek geçirdiğimiz, en iyi versiyonumuz haline gelmek için birbirimize meydan okuyup, yardım ettiğimiz zamanlara gidiyorum. Sanırım bunu yapmayı hiç bırakmadık. Satch Vai Band için doğru müzisyenleri bulmak ilk başta göz korkutucu bir görevdi, sonra heyecan verici oldu. Müzisyenler arasındaki kimyanın onları her zaman büyülü bir performans grubu yapacağı bir sır değil ve bu kimyayı Kenny, Marco ve Pete ile bulduk. Yaklaşan şovlar yalnızca solo çalışmalarımıza değil, aynı zamanda yeni albümümüzdeki müziğe de odaklanacak" ifadelerini kullandı.

        "ELİMİZE BİR FIRSAT GEÇTİ"

        Steve Vai ise Joe ile turneye çıkmanın her zaman bir zevk ve onur olduğunu aktararak, "Birlikte çalmayı en sevdiğim gitarist kendisi ve şimdi elimize bunu sahneye taşımak için bir fırsat daha geçti. İkimiz de kariyerlerimizin zirvesindeymişiz ve bu konser, dünyadaki en havalı enstrümanın, elektro gitarın kuvvetli bir kutlaması olacakmış gibi hissediyorum" ifadelerine yer verdi.

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        #Satch Vai Band
        #istanbul
        #Steve Vai
        #Joe Satriani

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