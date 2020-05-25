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Türkiye'nin bazı bölgelerinde mayıs ayında yağan kar yağışı şaşkınlığı neden olurken, Erzincan'de bir çoban ölü bulundu. Kastamonu'da da kar nedeniyle mahsur kalan çobanların 50 koyun ile 30 kuzusu öldü. Giresun'da ise mahsur kalan çobanlar kurtarıldı.



Şaşırtan mayıs karında acı haber, dün akşam saatlerinde Erzincan merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyü yakınlarından geldi. Sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmak için yaylaya çıkan Süleyman Akpolat (70),bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle köye dönemedi. Meraklanan ailesi ve köylüler Akpolat'ı bulmak için çalışma başlattı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Kendi çabaları ile çobanı bulamayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Akşam saatlerinde ekipler, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler Mevkii'nde Süleyman Akpolat'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin Akpoat'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu dağlık alandan indirilerek, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞTÜ, TİPİ YOLLARI KAPATTI

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düştüğü Doğu'da şehir merkezlerine yağan sağanak yağmur, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimleri, beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kışı aratmayan görüntüler vatandaşları şaşırtırken, Erzincan İl Özel İdaresine bağlı kala mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı.

ÇOBANLAR 80 KOYUNU ÖLMÜŞ HALDE BULDU

Çankırı’dan hayvanlarını otlatmak için yaklaşık 12 günlük bir yolculuk sonrasında Kastamonu'nun merkeze bağlı Dereberçin köyüne kadar gelen çobanlar, burada 440 küçükbaş hayvanı otlatmak için 2 bin rakıma sahip yaylaya çıktı. Yaylada gezindikleri sırada aniden bastıran dolu ve kar yağışı sonrası çobanlar, koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldı. Öncesinde dolu yağışı ardından kar yağışının aniden bastırmasıyla panikleyen koyunlar, birbirinden ayrılarak ormanlık alanda dağıldı.

Koyunları aramaya başlayan çobanlar, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadı. Koyunların bir kısmının öldüğünü gören çobanlar, soğuk ve yorgunluk nedeniyle Dereberçin köyünden yardım istedi. Dereberçin köyünde ikamet eden vatandaşlar, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akkaya Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yaylaya çıkarak çobanları ve kayıp koyunları aramaya başladı. Jandarma ekipleri ve köylüler, bulabildikleri koyunları köylülerin ahırlarına ve kuruluklarına koyarak korumaya alırken, donmak üzere olan çobanlar ise evlere alındı.

'İÇLER ACISI BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK'

Kar ve tipinin etkisini yitirmesi sonucu bir süre sonra çobanlar, koyunlarını da alarak tekrar yaylaya çıktı. Koyunlarının bir kısmını ölü bulan çobanlar, Küçükbaş hayvan sürüsünün sahibi Yusuf Öner, "Yaylaya varmamıza yarım gün kala tipi, arkasından kar yağışı başladı. Bu yüzden yolu kaybettik. Akşamüzeri yolda tipiye yakalandık ve bu yüzden yolu kaybettik. Hayvanlarda dağıldı, ormanın içerisinde kayboldu. Daha sonra sürüyü jandarmanın ve köylülerinde yardımıyla Dereberçin köyüne indirdik. Bizlerde donmaktan son anda kurtulduk" dedi.

Jandarma ve köylülerle birlikte yaylaya çıktıklarında çobanları donmak üzereyken bulduklarını ve koyunlarıyla birlikte çobanları köye kadar getirdiklerini anlatan Dereberçin Köyü Muhtarı Murat Koyunoğlu ise, "Jandarmayla birlikte bizler yaylaya çıktık. Yaylaya çıktığımızda perişan bir durum gördüm, içler acısı bir manzarayla karşılaştık. Çobanlar donmak üzereydi, davar sürüsünü bizler jandarma ve köylülerin yardımıyla köye kadar indirdik. Köyde çoban arkadaşlarımızı misafir ettik. Koyunları da köyde ahırlara koyduk" diye konuştu.

BAYBURT'TA KARDAN KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Bayburt'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolu açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 2 köy ve 2 yayla yolunu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışma sonucu, Soğanlı Dağları’ndaki, Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan ve Dumlu köyleri ile Seydiyakup ve Kılıçkaya yaylalarının yolları açıldı. Ekipler, kentin kırsal alanlarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

MAHSUR KALAN ÇOBANLARLA SÜRÜ KURTARILDI

Giresun'un Dereli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 14 çoban ile 4 bin küçükbaş hayvandan oluşan sürünün kurtarıldığı bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Karagöl yaylasında kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı çobanlar ile küçükbaş hayvan sürünün mahsur kaldığı ihbarının ilgililere ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğullar'nın koordinasyonunda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan yol açma çalışmalarının ardından yaylaya bağlı Kağnal ve Avşar obasında mahsur kalan sürü ile çobanlara ulaşıldığı kaydedildi. Küçükbaş hayvanlar için yem imkanının da sağlanarak telef olmalarının önüne geçildiği vurgulanan açıklamada, çobanların Vali Sarıfakıoğulları ve ilgililere teşekkür ettikleri aktarıldı.

ANTALYA'DA YAYLACILAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Antalya'nın Akseki ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Göktepe Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kar yağışıyla uyanan yayla sakinleri şaşkınlık yaşadı. Antalya'nın yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Akseki ilçesinin 2200 rakımlı Göktepe Yaylası, dün gece başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Son günlerde hava sıcaklığının arttığı ilçe merkezinde bunalıp, yaylalara çıkanlar ise Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kar yağışıyla uyandı. Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen yağan kar, yayladakileri şaşırttı. Yaylaya çıkanlar, soğuk ve karlı havaya hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

'İLK KEZ YAĞIYOR, ŞAŞKINIZ'

Arife günü yaylaya çıktıklarını söyleyen göçer Mehmet Varol, "Arife günü akşam saatlerinde kar yağmaya başladı. Bir anda Toros Dağları bembeyaz oldu. Şu anda karlı bölgedeyiz. Yaylada koyunlar, kuzular ayazdan, kardan titriyor. Kar hızlı hızlı yağdı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayında kar yağdı. Bugün bayram sabahı her taraf bembeyaz olmuş. Bu aylarda yaylaya ilk kez kar yağıyor, şaşkınız" dedi.