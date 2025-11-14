Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Her oyuncunun takıma katkısı harikaydı - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Her oyuncunun takıma katkısı harikaydı

        EuroLeague'in 11. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail takımı Hapoel IBI'yi 74-68 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Her oyuncunun takıma katkısı harikaydı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 01:21 Güncelleme: 14.11.2025 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "her oyuncunun takıma katkısı harikaydı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Almanya'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Münih'te bulunan SAP Garden'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, takımı ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başladı.

        "HER OYUNCUNUN TAKIMA KATKISI HARİKAYDI"

        Tribünlere gelen taraftarlara teşekkür eden Jasikevicius, "Farklı bir ülkede bize iç saha atmosferini yaşatmayı başardılar. Böyle bir desteği alabildiğimiz için çok şanslı hissetmeliyiz. Bizim için çok iyi iki maç oldu. Atılan sayılardan, oynanan oyunlardan farklı olarak takım ruhu, her oyuncunun takıma katkısı harikaydı. Herkes sadece skor üreterek değil, farklı şekillerde katkı verdi. Bunun dışında 2 ofansif olarak çok iyi takımı kendi ortalamalarının çok altında tutarak kazandık. Harika bir haftaydı ama bununla tatmin olmamalıyız. Henüz istediğimiz yerden uzaktayız. Oraya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "VÜCUDUNUZU VE EFORUNUZU ORTAYA KOYARAK KAZANABİLİRSİNİZ"

        Takımın savunma anlamında her şeyini ortaya koyduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Sezonun bu bölümünde her zaman aynı şeyi söylüyorum. Çok çalışarak, vücudunuzu ortaya koyarak, efor ortaya koyarak kazanabilirsiniz. Ofansif olarak bu dönemde harika olamayız, birçok takım aynı durumu yaşıyor ama savunmada mücadele ederek, ortadaki toplara atlayarak kazanabilirsiniz. Biz de bunu yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

        Hapoel IBI karşısında oynadığı oyunla dikkati çeken Onuralp Bitim'le ilgili de konuşan Jasikevicius, şunları söyledi:

        "Kesinlikle anlatmaya çalıştığımız bu. Sahaya adım atan herkes kendi karakterini ve takıma nasıl katkı sağlayacağını bilmeli. Sadece Onuralp değil herkes bunu bilmeli. Bazen 2 faul yapıyorsunuz, bu 2 faul rakipten 6 sayı almanıza, 6 sayı engellemenize yarıyor. Bu sayede maçlar kazanıyorsunuz. Sahaya adım atan bütün oyuncular bunu anlamalı. Avrupa basketbolunda şampiyonluk ve büyük başarılar, böyle ufak detaylarla geliyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Habertürk Anasayfa